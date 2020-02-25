الخطوط الجوية الإيرانية ترسل طائرات إلى تركيا لإجلاء الإيرانيين

أعلنت وكالة "إسنا" نقلا عن شركة الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة سترسل طائرات إلى تركيا لنقل الركاب الراغبين بالعودة إلى إيران بعد إغلاق الحدود بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للشركة "جميع رحلات الشركة من إيران إلى تركيا حتى يوم الجمعة 28 فبراير ستنطلق دون ركاب من أجل إجلاء ركاب الخطوط الجوية الإيرانية من تركيا، وذلك بعد إعلان هيئة الطيران المدني التركية حظر على استقبال الركاب من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا".

وكانت الخطوط الجوية التركية، قد أعلنت اليوم، وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة طهران إلى رحلتين أسبوعيا بشكل مؤقت حتى 27 فبراير/ شباط الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات المتسبب بها فيروس "كورونا" الجديد إلى 15 حالة.

واتخذت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات احترازية، بخاصة تجاه الأشخاص القادمين من الجمهورية الإسلامية؛ وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في هذا البلد.