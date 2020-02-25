"قابل للسيطرة"... الدفاعي المدني الإيراني يتحدث عن تفشي فيروس كورونا

قال العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، إن مسألة تفشي فيروس كورونا في البلاد "قابلة للسيطرة".

وأضاف جلالي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الفيروس "قابل للسيطرة في ضوء طاقات البلاد العلمية والعلاجية التي تجعلها في عداد الدول المتطورة في العالم".

وأعلنت الصحة الإيرانية، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 15 شخصا في البلاد لغاية الآن.

وقال كيانوش جهانبور مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، إن عدد الذين توفوا في البلاد لغاية الآن بسبب فيروس كورونا بلغ 15 شخصا فيما بلغ عدد إجمالي المصابين 95 شخصا.

وأضاف أن 34 شخصا من هؤلاء أصيبوا يوم أمس، من ضمنهم 16 شخصا في قم و9 في طهران و1 في فارس و2 في مازندران و2 في جيلان و1 في نيشابور و1 في قشم و2 في البرز.

وأعلن، اليوم الثلاثاء، عبد المجيد خشنود مساعد رئيس جامعة نصير الدين طوسي للشؤون الطلابية، أن أحد طلاب الجامعة الذي أصيب بفيروس كورونا وضع تحت الحجر الصحي وتحسنت حالته ويتماثل للشفاء.

وقال خشنود إن هذا الطالب وبعد إجراء الفحوصات الأولية والتأكد من إصابته بفيروس كورونا نقل إلى مستشفى شهداء تجريش (شمال طهران)، لكن بعد مضي ساعة نقل هذا الطالب الذي يدرس في كلية الكيمياء إلى مستشفى مسيح دانشوري (المخصص لمعالجة الإصابة بفيروس كورونا) لتلقي العلاج اللازم.