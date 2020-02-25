النمسا تؤكد أول إصابتين بفيروس كورونا

أكدت النمسا، يوم الثلاثاء، وجود أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد، في ولاية تيرول الفيدرالية، وفقًا لقناة "أو آر إف" تلفزيونية.