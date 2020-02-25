ترامب: الرسوم الجمركية في الهند ربما هي الأعلى في العالم

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الرسوم الجمركية المرتفعة في الهند، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية العام.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ومسؤولين كبار في البلد على مدار يومين، إن الولايات المتحدة تعامل بلادهم بشكل عادل وتمنحها حق الوصول إلى سوقها.

وقبل جولته، حاول المفاوضون من البلدين إنهاء الخلافات التجارية، وضبط أسعار الأجهزة الطبية وإمكانية الوصول إلى أسواق الألبان والدواجن.

وقال ترامب: "ربما تكون الرسوم الجمركية في الهند الأعلى على مستوى العالم. إذا وقعت الصفقة مع الهند فستكون في نهاية هذا العام وإذا لم تحدث، فسنفعل شيئًا آخر".

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أن هناك تقدما أحرزته الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بإبرام صفقات تجارية، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم: "هناك موضوع مهم آخر جرت مناقشته مع رئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودي، وهو التوصل إلى اتفاق حول العلاقات الاقتصادية الثنائية العادلة والمتبادلة، لقد أحرزنا تقدماً ملموسًا فيما يتعلق بعقد اتفاقية تجارية شاملة، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سيكون في غاية من الأهمية للبلدين".

يذكر أنه سبق وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند، لكنه أرجأ صياغة "اتفاقية كبرى" إلى وقت لاحق، موضحًا أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كانت هذه الاتفاقات ستوقع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

​ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد غربي الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.