ظريف يدعو إلى تعاون أكبر بين دول الجوار بعد تفشي فيروس كورونا

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الأمراض على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر (تويتر): "فيروس كورونا المستجد، شأنه كشأن الفيروسات الأخرى، بما فيها الإرهاب، لا يعرف حدودا ولا يفرق بين أعراق أو ديانات، ونحن أيضا يجب ألا نفعل ذلك".

Like other viruses - incl terrorism - #COVID19 knows no borders and doesn't distinguish between ethnicities or faiths.



To combat it, neither should we.



In line with #HOPE, Iran calls for more regional cooperation incl long overdue Joint Center for Disease Control & Prevention. — Javad Zarif (@JZarif) February 25, 2020

​وتابع: "اتساقا مع مبادرة الأمل، تدعو إيران للمزيد من التعاون الإقليمي، بما في ذلك [إطلاق] المركز المشترك لمراقبة الأمراض والوقاية منها الذي طال انتظاره".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95.

ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء في المنزل وعدم السفر إلا للضرورة لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد، حسب وكالة أنباء "إرنا".