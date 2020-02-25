تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كاتالونيا

أعلنت صحيفة " Pais со" نقلا عن خدمة الصحة العامة العامة تأكيد أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في كاتالونيا.

وتعد هذه الحالة الرابعة للإصابة بالفيروس في أسبانيا.

وفي وقت سابق، عزلت السلطات الأسبانية، نحو 1000 شخص في جزيرة أديجي إحدى جزر الكناري، لإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا الجديد، بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي كان يزور الجزيرة بالفيروس.

وانتشر فيروس كورونا الجديد بشكل واسع في عدد من المدن الإيطالية. وأمس الاثنين سجلت في إيطاليا 7 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى مئات المصابين.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 2663 شخصا والإصابات المؤكدة إلى77 ألف 658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخص بعد معالجتهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".