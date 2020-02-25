لافروف يبحث مع نظيره الفنزويلي الوضع في الجمهورية والعقوبات

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، خورخي أرياسا، الوضع في البلاد وتأثير العقوبات.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه عقب اللقاء، على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جنيف:

"تطويرا لنتائج زيارة لافروف، إلى كراكاس، واصل الطرفان مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي، مشددين على أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات الداخلية الفنزويلية. وتم التأكيد على الآثار الضارة للعقوبات الأحادية الجانب، غير القانونية، المستهدفة فنزويلا، على الوضع الاجتماعي والإنساني في البلاد".

وكان لافروف قد زار فنزويلا، في 7 شباط/فبراير الجاري، حيث التقى أيضًا بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، ورئيس الدولة نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه، يوم 23 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.