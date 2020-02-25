مسؤول إيراني يتوقع انخفاض عدد المصابين بكورونا خلال الأسابيع المقبلة

أعلن، العميد رضا جلالي، وهو رئيس منظمة الدفاع المدني، أن إيران ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار العميد جلالي إلى أن "السيطرة ومكافحة الوباء الناجم عن فيروس كورونا تتم من خلال بعدين، ألا وهما الواقع الميداني والرأي العام".

وأكد أنه "لحسن الحظ، كان هناك عزم وطني وتنسيق كبير على أعلى مستويات الإدارة في البلاد، مما أدى إلى احتواء نسبي لتفشي فيروس كورونا في البلاد".

وتابع "هذا الاحتواء يعني أننا سنشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

مؤكداً على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عدم الابتلاء بالمغالاة التي يروج لها الأعداء وتخويف الناس وتهويل التعرض للإصابة بفيروس كورونا. وذلك وفقا لوكالة "تسنيم الدولية للأنباء" الإيرانية.

هذا كتب مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "خلال الـساعات الـ24 الماضية كان لدينا 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد، 16 منها في مدينة قم و 9 في طهران و2 في البرز وواحدة في قشم و2 في مازندران و2 في كيلان وواحدة في نيشابور وواحدة في محافظة فارس، ومن هذا العدد، لقي 3 أشخاص حتفهم".

فيما تأكدت إصابة مساعد وزير الصحة الإيراني، أيرج حريرجي، بفيروس كورونا، حسبما أعلن مستشار وزارة الصحة، علي رضا وهاب زاده.

كانت إيران قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 15 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 95.