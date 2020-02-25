تسجيل
17:36 GMT25 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني

    هل ينجح اجتماع فيينا في حلحلة أزمة الاتفاق النووي؟

    © AFP 2019 / Joe Klamar
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002251044661819-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%9F/

    في خطوة جديدة لحلحة أزمة الاتفاق النووي، تعقد اللجنة المشتركة المعنية اجتماعًا، غدًا الأربعاء، في فيينا لبحث الملف النووي الإيراني، بمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

    وفي ظل استمرار العقوبات الأمريكية على إيران، وتنفيذ طهران انسحابًا تدريجًا من بعض بنود الاتفاق، يحاول الاتحاد الأوروبي وضع حد للأزمة الراهنة، وذلك بعد زيارة أخيرة أجراها جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية في طهران.

    ويأتي الاجتماع بعد أحداث درامية شهدتها العلاقات الأوروبية الإيرانية، بعد أن أعلنت أوروبا اللجوء لآلية فض النزاع ضد طهران لفرض عقوبات جديدة عليها، وذلك قبل أن تعود وتعلن تعطيل القرار.

    ويطرح الاجتماع عدة تساؤلات بشأن الهدف وراء الاجتماع الأخير، ومدى إمكانية نجاح أوروبا في إقناع طهران بشأن استمرار الالتزام بالاتفق.

    أهداف رئيسية

    إيران والبرنامج النووي
    © AFP 2019 / Atta Kenare
    كاتب صحفي: الاتفاق النووي مع إيران وصل إلى طريق مسدود
    مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "الهدف الرئيسي الذي يسعى اجتماع فيينا للوقوف عليه سواء من المجموعة الدولة أو إيران، هو الوقوف على حقيقة الاتفاق النووي، وهل ما زال حيًا، وهل هناك استعداد من طرف الإيرانيين والأوروبيين للمضي قدمًا في عملية الدفاع عنه؟".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاجتماع يأتي بعد التوتر الذي شاب العلاقات الأوروبية الإيرانية بعدما هددت دول الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى آلية فض النزاع، وهو ما يعني لجوء أوروبا لسلسلة العقوبات على طهران".

    وتابع: "لكن بعد زيارة وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل لطهران، وتخلي المجموعة الأوروبية عن الآلية، كان هناك اعتقاد بأن الإيرانيين لبوا طلبات المجموعة الدولية، ومستعدون للعودة لاحترام بنود الاتفاق".

    وأشار إلى أن "اجتماع فيينا رسالة واضحة سيبعثها المجتمعون هناك، حول مدى الاستعداد الإيراني لإحترام الإتفاق، وستلتقطها الإدارة الأمريكية والتي فضلت لحد الساعة الاستمرار في نظام العقوبات، وتعتقد أنه سلاح فعال يأتي بثماره ويشكل عاملًا ضاغطًا على مستوى قدرة طهران على التسلح، أو تمديد تقوية أنشطتها في المنطقة".

    وأنهى حديثه قائلًا: "من المقرر أن يرسل الاجتماع رسالة واضحة لكل مراكز القرار في العالم، حول ما إذا كان الاتفاق حيًا، أو ميتًا ويجب التفكير في سياسة بديلة".

    شروط إيرانية

    من جانبه قال محمد حسن البحراني، المحلل السياسي، إن "إيران أعلنت عن موقفها أكثر من مرة، وهو دعوة بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لكن أوروبا لم تلتزم ببنود، وبقيت مجرد وعود، وهو ما أعلنت طهران أسفها بشأنه.

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأوروبيين تعهدوا في نوفمبر 2018 بتفعيل القناة المالية وشراء النفط الإيراني، وهناك 11 مادة تم الاتفاق عليها لكن الجانب الأوروبي لم يلتزم بأي منها".

    أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    لافروف: جلسة اللجنة المشتركة حول النووي الإيراني فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان
    وتابع: "متوقع أن الجانب الإيراني سيركز على ضرورة تنفيذ أوروبا لتعهداتها، وهذا في حال أرادت تلك الدول من إيران العودة لتنفيذ كامل بنود الإتفاق، وذلك بعد أن قلصت 5 خطوات من مراحله في عام 2019".

    وأنهى حديثه قائلًا: "إيران تقول بوضوح أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إذا عكست أوروبا رغبة صادقة في تنفيذ الاتفاق وبنوده كاملة، لاسيما في مجال شراء النفط الإيراني".

    اجتماع فيينا

    وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، بأن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا لبحث الملف النووي الإيراني في فيينا يوم 26 فبراير/شباط.

    وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، في البيان إن اللجنة المشتركة المعنية بالملف النووي الإيراني ستعقد يوم 26 فبراير/شباط، اجتماعا في فيينا.

    وسيكون الاجتماع بمشاركة ممثلين من الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، بريطانيا وإيران. وبحسب الوثيقة فإن الأمين العام للخارجية الأوروبية، هيلغا ماريا شميد، سيترأس الاجتماع.

    آلية النزاع

    وأكدت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المزمع عقده في فيينا، الأربعاء المقبل، ليس له أي علاقة بآلية حل الخلافات، التي فعلتها الدول الأوروبية بعد إعلان إيران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

    وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن "الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل هو اجتماع طبيعي يأتي في سياق الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي وعلى مستوى نواب وزراء الخارجية لدول 4+1".

    وأضاف البيان: "نؤكد على أن هذا الاجتماع ليس له أي ارتباط بآلية حل الخلافات وهو ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر حول الاتفاق النووي فقط".

    وكانت إيران قد أبرمت مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، ففي أيار/مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية. ثم أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

    ولاحقا أعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك، عن إطلاق آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي مع إيران، بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

    وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.

    وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بعدما أعلنت واشنطن انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 مايو/ أيار 2018.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك