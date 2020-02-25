"بومبيو يعلق على قرار الصين طرد صحفيين أمريكان بسبب "كورونا

علن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن مشاكل الرقابة في جمهورية الصين الشعبية، والتي أدت إلى طرد الصحفيين الأميركيين، الذين يغطون وضع انتشار فيروس "كورونا" في البلاد، يمكن أن تكون لها عواقب مميتة.

وقال بومبيو في تصريح بهذا الصدد: "ترحيل صحفيينا كشف مرة أخرى، مشاكل الحكومة، التي ارتبطت أولاً بانتشار الالتهاب الرئوي (السارس)، والآن بانتشار فيروس "كورونا"، وهذه المشكلة تسمى الرقابة، والتي يمكن أن تكون لها عواقب مميتة".

هذا وكانت الصين قد قررت إلغاء اعتماد ثلاثة من مراسلي "وول ستريت جورنال" لديها، إثر مقال تحت عنوان " الصين رجل آسيا المريض"، غطت فيه الصحيفة مكافحة الصين لفيروس "كورونا". وأفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن المقال أضعف من جهود الحكومة الصينية وشعبها في مكافحة الوباء، كما أن محرري الصحيفة أعطوه "عنوانًا عنصريًا مثيرًا، تسبب في استياء شديد من قبل الشعب الصيني وإدانة من المجتمع الدولي" .

وأعلنت السلطات الصينية اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 2663 شخصا والإصابات المؤكدة إلى77658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27232 شخصاً، بعد علاجهم.