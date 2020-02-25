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17:59 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    منظمة الصحة العالمية: على الدول الاستعداد لـ"كورونا" كأنه يضربها غدا

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
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    أكد رئيس بعثة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين، اليوم الثلاثاء، عدم جاهزية العالم لتحول كبير في طريقة انتشار فيروس كورونا القاتل.

    وقال بروس أيلوارد للصحفيين في جنيف، إن العالم "ببساطة غير مستعد" لكبح تفشي فيروس كورونا الجدد، داعيًا الدول للتعلم من خبرة الصين.

    الكشف عن فيروس كورونا من الركاب في المطار
    © AP Photo / Anmar Khalil
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    وأضاف أيلوارد: "يجب أن تكون مستعدا لإدارة هذا على نطاق أوسع، ويجب أن يتم ذلك بسرعة". وأصر على أن الدول في كل مكان "يجب أن تكون مستعدة كما لو أن الفيروس سيضربها غدا".

    وأشار إلى أن حالة الحشد العامة الاستثنائية التي قامت بها الصين لمواجهة تفشي الفيروس، أظهرت كيف يمكن للسياسات الحازمة أن تحد من انتشار المرض، مضيفًا: "ينبغي على السلطات تجهيز الأسرة ومناطق العزل وأجهزة التنفس. الصين تعلم كيف تبقي الناس على قيد الحياة".

    وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

    ​وفي حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا التي تتسارع فيها معدلات الإصابة.

    وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي أمس إن "على البلدان بذل كل ما في وسعها للاستعداد لجائحة محتملة"، رغم أن المنظمة لا تعتبر أنه تم الوصول إلى هذه النقطة بعد.

    وتابع: "الزيادة المفاجئة في الإصابات في إيطاليا وإيران وكوريا، تثير قلقًا عميقًا". فيما قال مسؤول آخر إن الفيروس قد يستمر لمدة شهور.

    إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    © Sputnik . Mohamed Hassan
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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
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