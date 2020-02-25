غوتيريش يلتقي فريق معالجة أزمات النزوح حول العالم

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، الفريق الدولي الخاص رفيع المستوى، الذي شكله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليتولى مهمة معالجة أزمات النزوح والتشرد الداخلي حول العالم.