كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1100 شخص

أعلنت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1100 شخص.

كانت كوريا الجنوبية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن حالة الوفاة العاشرة جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يونهاب.

وأوضحت أن "حالة وفاة العاشرة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما، له صلة بمستشفى "ديه نام" بمدينة "تشونغ دو" في إقليم "كيسونغ سانغ" الشمالي".

وفي ذات السياق، أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 2663 شخصا والإصابات المؤكدة إلى77 ألف 658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخصا، بعد علاجهم.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

يتبع...