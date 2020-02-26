السلفادور تمنع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية منعا لانتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة، اليوم الثلاثاء، أن السلفادور ستمنع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.

سان سلفادور - سبوتنيك. وكتب أبو كيلة على حسابه على تويتر: "أمرت دائرة الهجرة بحظر دخول مواطني كوريا الجنوبية وإيطاليا من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا".

He ordenado a @migracion_sv la prohibición del ingreso de personas procedentes de Corea del Sur e Italia, para evitar que el Coronavirus entre a nuestro país. Los connacionales y diplomáticos que vengan de esos países tendrán que pasar un período de 15 días en cuarentena. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 25, 2020

ولم تعلن السلفادور عن أي حالة إصابة بالكورونا حتى الآن.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".