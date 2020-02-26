تحذيرات أمريكية من تحول كورونا إلى "وباء عالمي"

حذر أطباء في المركز الأمريكي لمكافحة ​الأمراض​ "سي دي سي"، اليوم الأربعاء، من أن تحول فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى وباء عالمي لم يعد احتمالا وإنما هو مسألة وقت.

وذكر موقع أمريكي تصريحات الأطباء الأمريكيين بعد موقف وزير الصحة الأمريكي، ألكيس آزار، أن يكون هناك مزيد من الإصابات بالفيروس في ​الولايات المتحدة​.

وأكد الوزير أن ​واشنطن​ تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن ​الإدارة الأمريكية​ تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه، مشيراً إلى أن حظر السفر إلى الدول الأكثر تأثرا ب​فيروس كورونا​ المستجد منح الولايات المتحدة وقتا كافيا للاستعداد.

وناشد آزار ​القطاع الخاص​ الإسهام في مواجهة فيروس كورونا، لافتا: "نحن بحاجة لتمويل المزيد من الأبحاث لإيجاد اللقاحات وتوفير المستلزمات الوقائية"، مؤكدا أن بلاده "عازمة على الحفاظ على قيود السفر مع الصين، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة".