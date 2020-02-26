نيوزيلاندا تضع أسرة في الطائرات لركاب الدرجة الاقتصادية

أعلنت شركة "نيوزيلاند آير" للطيران، اليوم الأربعاء، عن اقتراح بوضع أسرّة في الدرجة الاقتصادية، والتي تمنح للركاب فرصة للتمدد خلال الرحلات الطويلة.

وقالت شركة الطيران "سكاي نيست"، التي تدير بعض أكثر الرحلات الطويلة في العالم في جنوب المحيط الهادئ، إن الشركة تهدف إلى جلب تكنولوجيا الأسرة إلى السماء، بحسب ما نقلته "أ إف بي".

As someone who can't sleep on planes, this is awesome from @FlyAirNZ https://t.co/CBMavyi20I — Anton Posa (@antonposa) February 26, 2020

وقال كبير مسؤولي التسويق بشركة الطيران، مايك تود: "عدم القدرة على التمدد هي من بين الصعوبات الواضحة لدى المسافرين الاقتصاديين خلال الرحلات الطويلة المدى".

وأضاف: "إن تطوير سكاي نيست لهذه التكنولوجيا هو استجابة مباشرة لهذه المشكلة".

وسيحتوي المكان المخصص للراحة على ستة أسرّة يبلغ قياس كل منها 200×58 سم مع وسادة وأغطية وبطانيات وسدادة أذن وستارة خصوصية.

وسيتمكن ركاب الدرجة الاقتصادية بحجز جلسات على الأسرّة بشكل مسبق للتخفيف عن تعب الرحلات الطويلة.

وسيتم تجهيز الطائرات بالأسرّة الجديدة بحلول عام 2021.