رئيس الشيشان يعلق على معرض أزياء ابنته

عرضت دار "فردوس" للأزياء التابعة لابنة رئيس الشيشان، رمضان قادروف، عائشة قادروفا، مجموعتها الجديدة في باريس بمشاركة فنانين وسياسيين ومصممي أزياء مشهورين.

وأقيم معرض "قصة حب" كجزء من مشروع "المواسم الروسية" في باريس، وتم تخصيصه للذكرى العاشرة للعلامة التجارية، "فردوس".

В Париже прошел торжественный вечер, посвященный культуре и национальным традициям Чечни https://t.co/OusHTIHEB6 В рамках дня чеченской культуры глава дома моды Firdows Айшат Кадырова старшая дочь Рамзана Кадырова презентовала новую коллекцию одежды в старинном особняке pic.twitter.com/autgbqRUPc — КАВПОЛИТ (@kavpolit) February 26, 2020

وكتب قادروف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "استضاف فندق "Le Marois Hotel" مهرجان أزياء حقيقي، حيث نالت المجموعة الجديدة التي قدمتها رئيسة دار الأزياء "فردوس" عائشة قادروفا إعجاب جميع خبراء الأزياء الراقية".

ووفقا له، كان العرض مصحوبا مع موسيقى أوركسترا الشيشان السيمفوني كما شارك في العرض ممثلون من أستراليا وهولندا وفرنسا والصين ونيروبي وكينيا وروسيا وغيرها.

«Горы, небо и эдельвейс»: Айшат Кадырова презентовала в Париже свою коллекцию https://t.co/xCHe6OU8HY — Newstube (@ruNewstube) February 26, 2020

وأكد قادروف قائلاً: "لم يكن الأمر مجرد أمسية تقليدية، بل قصة عن الحب الرومانسي، مستوحاة من قصة باقة الزهور التي قدمتها لي مدني موسيفنا (زوجة رئيس الشيشان)"، وأضاف، أن عائشة قد حملت فكرة إنشاء المجموعة لمدة ثماني سنوات.

وفقًا لرئيس الشيشان، فإن العرض في العاصمة الفرنسية له أهمية عامة كبيرة، لأن "الباريسيين وضيوف عاصمة الموضة العالمية رأوا أن الشعب الشيشاني يتمتع بثقافة جميلة، ليس فقط من الجانب الموسيقي والأدبي والفني، ولكن أيضًا من حيث تقديمها الأزياء الراقية". بالإضافة إلى ذلك، فقد تمكنوا من التأكد من أن "مليون ونصف المليون شخص في جمهورية الشيشان يعيشون حياة مسالمة".