روحاني يعلن عدم فرض حجر صحي على أي مدينة إيرانية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لم يتم فرض أي حجر صحي على أي مدينة إيرانية، مطالبا الشعب الإيراني بعدم الاستماع للشائعات.