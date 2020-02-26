إصابة برلماني إيراني بفيروس كورونا

أعلن عضو البرلمان الإيراني محمود صادقي، اليوم الأربعاء، أن "الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ليكون المسؤول الثاني في إيران بعد نائب وزير الصحة الإيراني .

ونشر صادقي عبر صفحته في "تويتر" إن "الاختبارات أثبتت إصابتي بكورونا... لا يحدوني أمل كبير في البقاء في هذا العالم".

تست کرونای من مثبت شد. این پیام را در شرایطی می‌دهم که چندان امیدی به ادامه‌ی حیات در این دنیا را ندارم:

آقای رییسی

خانواده‌های زندانیان امنیتی و سیاسی تقاضا دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری به زندانیان امنیتی و سیاسی مرخصی بدهید تا کنار خانواده‌ها این اپیدمی را پشت سر بگذارند. — محمود صادقی (@mah_sadeghi) February 25, 2020

ونشر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده، أمس الثلاثاء، عبر "تويتر" تغريدة أكد فيها إصابة نائب وزير الصحة الإيراني الآخر أيرج حريرجي بفيروس كورونا الجديد.

تست کرونای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت که در چند روز گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشت، مثبت اعلام شد. — علیرضا وهاب‌زاده (@vahabzadeh_ali) February 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.