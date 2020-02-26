زلزال بقوة 5.9 يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو.

موسكو - سبوتنيك. أعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الأرضية في البلاد، أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي وكثيرا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.