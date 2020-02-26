الخارجية الصينية: وول ستريت جورنال لم تعتذر رسميا عن مقالها العنصري تجاه الصين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، شاو لي شينغ، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اعترفت بأن المقال المسيء عن الصين كان خاطئا، لكنها لم تعتذر رسميا.

موسكو - سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي: "خلال الأيام القليلة الماضية، اتصلت صحيفة وول ستريت جورنال بالجانب الصيني من خلال قنوات مختلفة، واعترفت بأن المقال المنشور كان خاطئًا، وقالت أيضًا إنها تعلمت درساً، لكنها لم تنفذ طلبات الجانب الصيني".

وأكد أن متطلبات الجانب الصيني بسيطة للغاية: يجب على الصحيفة معاقبة المسؤولين عن نشر المقال والاعتذار بشكل رسمي.

هذا وكانت الصين، قد قررت إلغاء اعتماد ثلاثة من مراسلي "وول ستريت جورنال" لديها، إثر مقال تحت عنوان "الصين رجل آسيا المريض"، غطت فيه الصحيفة مكافحة الصين لفيروس "كورونا". وأفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن المقال أضعف من جهود الحكومة الصينية وشعبها في مكافحة الوباء، كما أن محرري الصحيفة أعطوه "عنوانًا عنصريًا مثيرًا، تسبب في استياء شديد من قبل الشعب الصيني وإدانة من المجتمع الدولي" .

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أن مشاكل الرقابة في جمهورية الصين الشعبية، التي أدت إلى طرد الصحفيين الأمريكيين، الذين يغطون الوضع حول فيروس "كورونا"، يمكن أن تكون لها عواقب مميتة.