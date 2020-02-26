وزير الصحة الإيراني يعلن شفاء عدد من مرضى فيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، شفاء عدد من مرضى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن ذلك "يدل على سيطرتنا على هذا المرض".

وقال نمكي، "لقد قمنا بتعبئة وتهيئة كل إمكانياتنا في هذه الأيام لمقابلة فيروس كورونا"، مضيفا أن شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الأيام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض؛ حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح وزير الصحة الإيراني، "نحن ضد الحجر الصحي لأنه أمر غير علمي ونحن نثق بشعبنا في الالتزام بتوجيهاتنا"، داعيا المواطنين إلى المساعدة في مكافحة الفيروس عبر الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، معربا عن أمله أن تتم السيطرة على كورونا بالكامل في أقرب فرصة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا"، إلى 16 شخصا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.