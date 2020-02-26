إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تأكيد إصابة جندي في قاعدة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في إقليم كيونغسانغ الشمالي "كيونغ-بوك" بفيروس كورونا الجديد.

وقالت USFK، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إن نتيجة اختبار الفيروس لجندي في قاعدة "كامب كارول" في مدينة تشيلغوك في إقليم كيونغسانغ الشمالي جاءت إيجابية.

وذكرت أن الجندي البالغ من العمر 23 عاما يخضع حاليا للحجر الذاتي خارج القاعدة.

وأقام الجندي في "كامب كارول" منذ يوم 21 فبراير/شباط، وزار قاعدة "كامب ووكر" في مدينة دايغو في يوم 24 فبراير.

وأشارت إلى أن مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها وخبراء الصحة في USFK يقومون بتتبع من اتصلوا بالجندي.

وفي وقت سابق، كان قد تم تأكيد إصابة أرملة جندي أمريكي لـ USFK بفيروس كورونا الجديد، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد إصابة جندي أمريكي بالفيروس الجديد.

وزارت أرملة كورية لجندي أمريكي تبلغ من العمر 61 عاما وتسكن في مدينة دايغو وتم تأكيد إصابتها بالمرض في يوم 24 فبراير، "كامب ووكر" في يومي 12 و15 فبراير.

وقال مسؤول في USFK، إنه تم فرض القيود على الحركة بين القواعد لكن لم تكن هناك خطة لإجلاء أسر الجنود إلى البر الرئيسي الأمريكي.

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1.146 حالة في كوريا الجنوبية.