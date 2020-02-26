أردوغان يهدد دمشق مجددا بعملية عسكرية في إدلب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة تخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار المفروض عليها من الجيش السوري، حتى نهاية الشهر الجاري.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة صحفية له: "نخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار حتى نهاية الشهر الجاري".

وأضاف: "نطالب بوقف هجمات النظام السوري بأسرع وقت ممكن والانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية"، مؤكدًا: "باتت المهلة التي منحناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية في إدلب على وشك الانتهاء".

وتابع: "نواجه مشكلة في المجال الجوي في سوريا، ولن نتراجع عن موقفنا في إدلب".