الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا لـ 19 شخصا

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا الجديد، من بين 44 حالة جديدة تم تأكيد إصابتها خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة في إيران جراء الإصابة بالفيروس إلى 19 حالة.

طهران – سبوتنيك . وقال نمكي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء: "لسوء الحظ، من بين الأربعة والأربعين، الذين أصيبوا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بفيروس كورونا ، توفي منهم أربعة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة وفاة".

وأكد مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، على "تويتر"، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء إيران إلى 139 شخصا.

ودعت وزارة الصحة الإيرانية الإيرانيين إلى عدم السفر لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بشكل أوسع في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 78064 شخصا، توفي منهم 2715 شخصا، فيما شفي حتى الآن 29850 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 19 حالة وفاة، من 95 مصابا، وفي العراق 5 إصابات، وإسرائيل إصابتين، والبحرين 23 مصابا، والإمارات 13 إصابة، والكويت 11 إصابة.