تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مناطق تفشي كورونا في العراق وإيطاليا

حذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، المواطنين من السفر إلى المناطق التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد، في دولتي العراق وإيطاليا.

وأكد بيانان منفصلان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء "تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المناطق التي تفشى فيها فيروس كورونا في العراق وإيطاليا".

#عاجل | الخارجية التركية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى العراق وإيطاليا والمناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا "إلا للضرورة القصوى" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 26, 2020

​وأضافت الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول"، "نوصي المواطنون الأتراك المقيمين في إيطاليا والعراق والذين يضطرون للسفر إلى هاتين البلدين الإلتزام بالتدابير الوقائية".