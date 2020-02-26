الخارجية الفلسطينية: لا إصابات بفيروس كورونا بعد زيارة كوريين جنوبيين مصابين للبلاد

صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا في فلسطين بعد زيارة عدد من الكوريين الجنوبيين المصابين بالفيروس إلى البلاد.

وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك":

"الاختبارات التي أجريناها، بما في ذلك على امرأة كانت على اتصال بهم، أظهرت نتيجة سلبية الليلة الماضية".

وأشار الوزير: "إننا نتحدث عن مجموعة من السياح من كوريا الجنوبية زاروا إسرائيل وفلسطين في بداية الشهر". مضيفا: "كان لديهم عدد من الاتصالات بالفلسطينيين، وقاموا بزيارة عدد من الكنائس. ثم عادوا إلى كوريا الجنوبية، حيث تم الكشف أن بعضهم مصاب بفيروس كورونا".

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1.146 حالة في كوريا الجنوبية.

وأوضحت السلطات الصحية في مؤتمر صحفي، أنه بحسب المناطق، تم اكتشاف 134 حالة في مدينة ديغو و19 حالة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و4 حالات في سيئول وحالة واحدة في كل من إنتشون وفي إقليم كيونغ كي، و8 حالات في بوسان، وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية.