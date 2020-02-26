أردوغان يعلن عدم إمكانية أمريكا تسليم منظومة "باتريوت" لتركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه، في الوقت الحالي، لا توجد أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" لدى أمريكا يمكن تزويد تركيا بها.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الطلب التركي نشر بطاريات باتريوت بالقرب من الحدود السورية.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تدعو الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في إدلب السورية، وأن واشنطن قد ترسل بطاريات منظومة الصواريخ باتريوت إلى تركيا.

كان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة السيطرة على قرى وبلدان ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر على أكثر من 600 كيلومتر مربع. حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.