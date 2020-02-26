أكثر من ألف شخص أمام القضاء في الصين بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت النيابة الشعبية العامة في الصين أن السلطات الصينية قاضت 1029 شخصًا في جميع أنحاء البلاد بسبب حالات تتعلق بوباء فيروس "كورونا المستجد".

بكين- سبوتنيك. وقالت النيابة في بيان لها: "اعتبارا من يوم 25 شباط/ فبراير، تقوم دوائر النيابة الشعبية العامة في جميع أنحاء البلاد تقوم بإجراء تحقيقات وجمع أدلة تجاه 6144 قضية جنائية (تتعلق بوباء الفيروس التاجي) وهي تشمل 8243 شخصًا".

وتم حتى الآن رفع 1167 قضية، تضم 1431 شخصًا، بينما تم بالفعل توجيه اتهام إلى 1029 شخصًا تورطوا في 869 قضية بارتكاب جرائم جنائية.

يذكر أن قائمة الجرائم تشمل خلق عقبات أمام موظفي الخدمة المدنية للوفاء بالتزاماتهم، وإثارة فضائح واضطرابات، وجرائم احتيال، وإنتاج وبيع سلع مزيفة، وخاصة اللوازم الطبية، وإلحاق أضرار بالصحة بشكل متعمد، وأنشطة تجارية غير قانونية، بما في ذلك زيادات غير مبررة في الأسعار، وصياغة ونشر معلومات كاذبة.

وتنظر النيابة العامة الشعبية الصينية أيضًا قضايا أخرى تتعلق بحالات الصيد غير القانوني للحيوانات والأسماك والقضاء على أنواع الحيوانات الثمينة والمهددة بالانقراض ونقلها وبيعها وشرائها بشكل غير قانوني.