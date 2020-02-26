إسبانيا تعزل نزلاء فندق جزيرة تينيريفي لمدة 14 يوما

قال مسؤول حكومي إقليمي رفيع المستوى في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن مئات الضيوف الذين تم احتجازهم في فندق بجزيرة تينيريفي الإسبانية، بعد تشخيص إصابة السياح الإيطاليين هناك بفيروس كورونا، سيبقون في عزلة لمدة 14 يوما.

وذكرت ماريا تيريزا كروز أوفال، في مؤتمر صحفي، أن اثنين آخرين من بين مجموعة العشرة الإيطاليين النزلاء أثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن الاختبارات على بقية المجموعة كانت سلبية.

وكانت السلطات الإسبانية قد أغلقت، أمس الثلاثاء، فندقا سياحيا في جزر الكناري، بعد تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا أمس.

ذكرت صحيفة "إل باييس" أن السلطات الصحية لم تستطع تأكيد الإغلاق على الفور، لكنها قالت إن مئات السياح والموظفين في الفندق يخضعون للفحص.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في جزر الكناري: "إننا نتحقق من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض بما في ذلك الأشخاص في الفندق".