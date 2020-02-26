إيران تؤكد انفتاحها على أي مقترح بشأن الاتفاق النووي يساعد على الاستقرار

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على انفتاح بلاده حيال أي مقترح يساعد على تحقيق الاستقرار فيما يتصل بالاتفاق النووي.

فيينا- سبوتنيك. وقال عراقجي للصحفيين بعد اجتماع لجنة الاتفاق النووي في فيينا: "لقد بدأت إيران في تقليص التزاماتها في مايو/ أيار الماضي، ولكننا ما زلنا منفتحين على أية مبادرة تضمن لإيران الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد عراقجي أن الاتفاق النووي "لا يزال على قيد الحياة" على الرغم من الضغوط الأمريكية.

وعن تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق، علق عراقجي: "كل شيء طبيعي، واقتصادنا في حال جيدة، وللمرة الأولى في تاريخنا الحديث، يستمر الاقتصاد في التطور دون استخدام النفط، وذلك بفضل العقوبات الأمريكية".