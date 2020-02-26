وزارة الصحة الإيرانية: لم نستطع الوقوف بوجه فيروس كورونا حتى الآن

أكد رئيس مركز الأمراض المعدية، مساعد وزير الصحة الإيراني، محمد مهدي جويا، أن البلاد تتبع بروتوكولا علاجيا لمعالجة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لم تتمكن طهران من وقف تفشي الفيروس.

طهران – سبوتنيك. وقال جويا في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لدينا بروتوكول لمعالجة مرضى فيروس كورونا. كونوا على ثقة من أن هناك دواء لعلاج الفيروس، وهناك أدوية مثل كلوركين وأقراص كالترا وأوسيلتاميفير، والبروتوكول المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية للعلاج".

ومع ذلك أضاف في حديثه: "حتى الآن لم نستطع وقف انتشار فيروس كورونا".

كانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.

فيما أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا الجديد، من بين 44 حالة جديدة تم تأكيد إصابتها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، لتبلغ عدد الوفيات بكورونا في البلاد 19 شخصا.

وأعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، على "تويتر"، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء إيران إلى 139 شخصًا.