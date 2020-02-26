نتنياهو ينشر صورة لإثيوبيين هاجرو إلى إسرائيل

وكتب نتنياهو على "تويتر" معلقا على الصورة "التقيت اليوم عددا من أفراد المجموعة الأولى من أبناء الفلاش مورا الذين هاجروا أمس إلى إسرائيل من أثيوبيا وذلك لاحقا لقرار الحكومة بالسماح لحوالي 400 منهم بالهجرة إلى إسرائيل".

إلتقيت اليوم عددا من أفراد المجموعة الأولى من أبناء الفلاش مورا الذين هاجروا أمس إلى إسرائيل من أثيوبيا وذلك لاحقا لقرار الحكومة بالسماح لحوالي 400 منهم بالهجرة إلى إسرائيل.



هذا وقد التقى هؤلاء القادمون الجدد ذويهم الذين يسكنون في إسرائيل وجاؤوا معهم إلى اللقاء معي. pic.twitter.com/gOFM68MDiP — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 26, 2020

​وأضاف "التقى هؤلاء القادمون الجدد ذويهم الذين يسكنون في إسرائيل وجاؤوا معهم إلى اللقاء معي".

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية في العام 2015 باستقدام من تبقى من الفلاشا في أثيوبيا إلى البلاد، حيث يقدر عددهم بنحو 9000، علما أنه في أيلول/ سبتمبر 2018، قررت الحكومة استقدام 1000 منهم، وتحديدا من لهم أفراد عائلات أو أولاد أو أحفاد يعيشون في إسرائيل، وبموجب ذلك تم استقدام 602 منهم.

وفي المجمل، تم استقدام حوالي 1300 من الفلاشا إلى إسرائيل من أصل الـ9 آلاف الذين ينتظرون الدور في أثيوبيا، علما أن آخر مجموعة وصلت للبلاد في تموز/يوليو 2019.