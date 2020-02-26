فرنسا تسمح لمشجعي يوفنتوس الإيطالي بدخول البلاد رغم المخاوف من كورونا

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، السماح لمشجعي فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بالدخول للبلاد لمؤازرة فريقهم بمواجهة ليون الفرنسي في إطار منافسات دوري الأبطال الأوروبي على الرغم من مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

باريس - سبوتنيك. وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، بمؤتمر صحفي، "الحكومة اتخذت الإجراءات المناسبة لاستقبال المشجعين، ولا يوجد خطر فعلي".

وشرح قائلاً ، "فيروس كورونا منتشر في مناطق شمال إيطاليا. مشجعو منتخب يوفنتوس يأتون جميعاً من مدينة تورين، وهي مدينة لم يتم تسجيل أي حالة كورونا فيها، وهي واقعة على بعد 200 كم من أقرب منطقة تخضع للحجر الصحي".

بدوره أعلن رئيس قسم الصحة العامة في وزارة الصحة الفرنسية، عن وفة شخص واستقبال ثلاث حالات جديدة تلقتها المستشفيات الفرنسية لمصابين بفيروس كورونا التاجي الجديد.

وكانت السلطات الطبية في فرنسا قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد، أحدهما فرنسي عائد من رحلة في إقليم لومبارديا الإيطالي الذي انتشر فيه المرض، وشابة صينية عائدة إلى فرنسا من رحلة في بلدها الأم.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في فرنسا إلى 17 حالة، توفيت إحداها، فيما تم علاج 11 مصابًا وغادروا المستشفى، بحسب ما صرح جيروم سالومون المسؤول في وزارة الصحة الفرنسية.