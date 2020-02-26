نائب وزير الخارجية الروسية يشير إلى تقدم في عملية تحديث مفاعل آراك بإيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك تقدما في عملية تحديث مفاعل "آراك" في إيران.

وقال ريابكوف للصحفيين "أشارت، المملكة المتحدة والصين كرئيسين مشاركين لمجموعة العمل ذات الصلة المطلعين على العمل المنجز في مشروع إعادة تشكيل مفاعل الماء الثقيل في آراك، إلى أن هناك أيضًا تقدما ليس إعلاميا بل وملموسا أيضا"، مشيرا إلى أن روسيا ترحب بذلك وتؤيده.

يشار إلى أنه تم عقد اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، اليوم الأربعاء، في فيينا على مستوى المديرين السياسيين.

وأعلنت إيران، في وقت سابق، أن إنتاج مجمع أراك النووي من الماء الثقيل يبلغ حاليا 20 طنا قابلة للزيادة في حالة الاحتياج.

ونهاية العام الماضي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران تمتلك 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل آراك.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للملف الإيراني، الشهر الماضي، بريان هوك، أن الولايات المتحدة ستمدد استثناءات العقوبات لأربعة مشاريع نووية في إيران، لمدة 60 يومًا. وتسمح الاستثناءات من العقوبات للدول، بما في ذلك روسيا، بمواصلة التعاون مع إيران في مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومحطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، وغيرها من المبادرات في مجال الطاقة النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

ويشار في هذا الصدد إلى أن طهران أعلنت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.

كما أكدت أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية بالبلاد.