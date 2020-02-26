مقتل 21 شخصا بصدامات طائفية في العاصمة الهندية تزامنا مع زيارة ترامب

لقي ما لا يقل عن 21 شخصا، بينهم ضابط شرطة، مصرعهم باشتباكات طائفية عنيفة في العاصمة الهندية، بين مؤيدي ومعارضي قانون جديد يسهل حصول الأقليات غير المسلمة من البلدان المجاورة على الجنسية.

وتزامنت هذه الاضطرابات التي اندلعت في أجزاء من نيودلهي بداية من يوم الاثنين، مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع، فيما ألقى المتظاهرون الحجارة وأشعلوا النيران في العديد من المركبات ومحطات الوقود وفقًا لما أعلنته الشرطة.

Met with victims of violence being treated at the GTB Hospital and Max Hospital. Hindus, Muslims, policemen - none have escaped unhurt.. this madness must end immediately pic.twitter.com/Nh2VI6BRTG — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 25, 2020

​وقال رئيس حكومة دلهي، أفيند كيجريوال، وهو أعلى مسؤول منتخب في العاصمة، إن الشرطة لا تستطيع السيطرة على الموقف وزرع الثقة في نفوس الناس رغم الجهود المستمرة، داعيًا إلى استدعاء الجيش وفرض حظر تجول في المناطق المتأثرة.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن"، تلقى 188 مصابًا العلاج في المستشفيات، وأصيب أغلبهم بالرصاص. ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع تواصل جهود إحصاء المصابين وتقييم الحالات حسبما قال كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى جوروتيج بهادور في دلهي.

I have been in touch wid large no of people whole nite. Situation alarming. Police, despite all its efforts, unable to control situation and instil confidence



Army shud be called in and curfew imposed in rest of affected areas immediately



Am writing to Hon’ble HM to this effect — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2020

​وفي يوم الاثنين لقي رجل شرطة حتفه، وأصيب عشرات الأشخاص، في اشتباكات وقعت في نيودلهي، بعد أن تحولت مظاهرات شارك فيها آلاف المؤيدين والمعارضين لقانون الجنسية الجديد إلى أعمال شغب استمرت عدة ساعات، قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الهندية في أول زيارة رسمية للبلاد.