اليونان تعلن أول إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت اليونان، اليوم الأربعاء، اكتشاف أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، إن الإصابة لامرأة تبلغ 38 عاما سافرت أخيرا إلى إيطاليا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية ، أن المصابة بحالة صحية جيدة، وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

​وفي حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا التي تتسارع فيها معدلات الإصابة.

© Sputnik . Mohamed Hassan إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي أمس إن "على البلدان بذل كل ما في وسعها للاستعداد لجائحة محتملة"، رغم أن المنظمة لا تعتبر أنه تم الوصول إلى هذه النقطة بعد.