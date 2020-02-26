غانتس: نمتلك خيار ضرب المواقع النووية الإيرانية

وأكد غانتس خلال مقابلة مع الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تمتلك خيار ضرب المواقع النووية الإيرانية وستحتفظ به، وستعمل باستمرار للحفاظ عليه، لأنه يمكن أن تضطر لاستخدامه في يوم من الأيام. وأضاف الجنرال الإسرائيلي، "آمل ألا نضطر إلى ذلك، لكن إن اضطررنا إليه، فيسكون لدينا الخيار".
وحول خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة باسم "صفقة القرن"، أشار غانتس إلى أنها "بداية جيدة"، لكنه تعهد بعدم الانسحاب "أبدا" إلى حدود العام 1967، أي هضبة الجولان والضفة الغربية، وقطاع غزة.
القدس ليست موضوعا للنقاش. ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة غير قابلة للتقسيم.
وأشار غانتس حول التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل إلى أنه "يجب إعادة تقييم كل ما نقوم به في غزة"، مهددا حركة حماس التي تسيطر على القطاع، بين "الهدوء في جنوب إسرائيل، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين التي تحتجزها، أو الذهاب الى حملة عسكرية حاسمة، لاستعادة الردع الذي تآكل في السنوات القليلة الماضية".
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