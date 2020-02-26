الخزانة الأمريكية: وضع 3 أفراد و12 كيانا في لبنان على قائمة الإرهاب العالمي

أضافت الولايات المتحدة 3 أفراد و 12 كيانا لبنانيا لقائمتها للإرهاب، حسبما أعلنت وزارة الخزانة، اليوم الأربعاء.

وأفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إن "الولايات المتحدة أضافت اليوم أسماء مجموعة من الأفراد اللبنانيين والكيانات اللبنانية، قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد إلى قائمة الإرهاب".

وجاء في بيان الوزارة، "فرضت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أشخاص و12 كيانا في لبنان، لدعمه أنشطة حزب الله المالية والمصرفية غير المشروعة".

وأضاف البيان، أن "الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات يتمتعون بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله ويقدم خدمات مالية لمؤسسة الشهداء والشركات التي يسيطر عليها المجلس التنفيذي لحزب الله".

وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تستمر في استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل وتقديم الدعم لـ"حزب الله"، خلال عملها عن كثب مع البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى التي تعمل على الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي في لبنان.