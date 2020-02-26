جنرال إيراني يعلق على اتهام بلاده بتزويد اليمن بالصواريخ

وأكدت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني ، العميد أمير علي حاجي زادة، فند اتهام أمريكا لبلاده بتعزيز قدرات اليمن الصاروخية، معتبرا أن هذه الاتهامات تأتي لحرف أنظار الرأي العام عن جرائم أمريكا.

وقال العميد حاجي زادة، في الرد على سؤال حول مزاعم أمريكية بأن إيران تعمل على تعزيز القدرات الصاروخية للحكومة اليمنية في صنعاء: "إن الحكومة الأمريكية هي حكومة ارهابية وراعية للإرهاب، قامت أخيرا بارتكاب عمل إرهابي غادر باغتيالها الشهيد القائد قاسم سليماني، تسعى عبر التنصل من ممارساتها وتوجيه الاتهامات للآخرين، لحرف أنظار الرأي العام عن جرائمها لذا فإن مزاعمها هذه لا تستحق الرد".

وأشار قائد القوة الجوفضائية إلى المؤامرات والممارسات الخبيثة للاستكبار العالمي، وأعداء الشعب الإيرانـي، قائلا:

"إنهم يوجهون الضربة ويفرضون الحظر على إيران متى استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وحتى في الانتخابات سعوا لثني الشعب عن المشاركة فيها، بأي طريقة ممكنة، إلا أن الشعب رد عليهم جيدا بحضوره الواسع عند صناديق الاقتراع".