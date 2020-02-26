خوفا من كورونا... إسرائيل تنصب خياما خاصة للتصويت في انتخابات الكنيست

أعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مراكز مخصصة للأشخاص الذين يخشى إصابتهم بفيروس "كورونا الجديد"، والمقدر عددهم بنحو ألف وأربعمئة ناخب، وذلك ضمن الاستعداد الجارية للانتخابات العامة لاختيار أعضاء كنيست جدد، والمقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

القدس – سبوتنيك. وقالت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عدس، اليوم الأربعاء بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إنها "تستعد لإمكانية أن يصل الى مراكز الاقتراع أشخاص يخشى من أن يكونوا مصابين بفيروس (كورونا)، ويقدر عددهم بنحو ألف وأربعمائة ناخب".

وأفادت الهيئة بأن "اللجنة ستقوم بتجهيز عشر خيام تنصب خارج مراكز الاقتراع العادية، وسيتم وضعها في أماكن وقوف السيارات المفتوحة. كما سيتم تزويد هؤلاء الناخبين بمظاريف واقلام وكفوف ومعدات أخرى تستعمل لمرة واحدة".

وأضافت عدس "كل من سيأتي للتصويت يجب عليه أن يرتدي قناعًا والوصول في سيارة خاصة من دون مرافقين. وستتم إدارة صناديق الاقتراع من قبل متطوعين من إسعاف نجمة داوود الحمراء".

ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات 5.9 مليون شخص.