وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لن تعود إلى الحدود السورية التركية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية لا تنوي العودة إلى الحدود السورية التركية.

وقال إسبر، ردا على سؤال بهذا الخصوص، في جلسة استماع بمجلس النواب: "في الوقت الحالي لا أرى أي إمكانية للعودة إلى الحدود".

ووفقا له، لا يزال البنتاغون يركز على ضمان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا).

وأكد أسبر أن إدلب هي المنطقة الأكثر تعقيدا من بين جميع المناطق، نظرا لالتقاء العديد من أطراف الصراع هناك.

كما سُئل وزير الدفاع الأمريكي عما إذا كان الجيش الأمريكي يخطط للمشاركة في الحرب الداخلية، فأجاب قائلا: "لم يكن هناك حديث عن المشاركة في الحرب الأهلية السورية. نعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدما هي العملية السياسية التي تجري الآن".