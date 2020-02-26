جورجيا تعلق دخول المواطنيين الإيرانيين إلى أراضيها

أعلنت وزيرة الصحة الجورجية، يكاترينا تيكارادزي، اليوم الأربعاء، عن تعليق دخول المواطنيين الإيرانيين إلى أراضيها لمدة أسبوعين بعد تسجيل أو حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لمواطن وصل من إيران.

وقالت تيكارادزي "في اجتماع مع رئيس الوزراء، تقرر ... ليس لدينا حدود برية مباشرة مع إيران، لكن دخول المواطنين الإيرانيين إلى البلاد، وكذلك سفر المواطنين الجورجيين إلى إيران، سيتم حظره لمدة أسبوعين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الجورجية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جورجيا.

هذا وحذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وذلك لتفشى فيروس كورونا المستجد في هذه البلدان.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 2715 شخصا وتجاوز الإصابات 78 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخصاً، بعد علاجهم.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".