اعتقال أكثر من 20 شخصا في أوزبكستان خططوا للمشاركة في المعارك بسوريا

أفادت الخدمة الصحفية لمديرية الشؤون الداخلية المركزية في طشقند، اليوم الأربعاء، باعتقال أفراد جهاز الأمن الأوزبكي لـ 21 شخصا في طشقند للاشتباه بترويجهم للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التخطيط للمشاركة في الأعمال القتالية بسوريا إلى جانب الجماعات الإرهابية.

طشقند - سبوتنيك. وجاء في بيان مديرية الشؤون الداخلية المركزية في عاصمة أوزبكستان على قناة تلغرام: "تم، في 26 شباط/فبراير، في طشقند ومنطقة طشقند، كشف أنشطة غير قانونية لمجموعة من الأشخاص، وقعوا تحت التأثير الأيديولوجي للمنظمات الإرهابية الدولية والحركات المتطرفة".

وأضاف المكتب الصحفي: "وفقاً للتقارير، نظم هؤلاء الأشخاص اجتماعات دينية غير قانونية في طشقند ومناطقها، ونشروا أفكار المنظمات الإرهابية الدولية العاملة في سوريا، وخططوا لدعم أنشطتها والانضمام إلى صفوفها".

وذكر المكتب الصحفي أنه تم العثورعلى أدلة مادية في أماكن إقامة المعتقلين، وبأن إجراءات التحقيق ما زالت جارية.