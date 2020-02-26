بيان من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب ما نشره لاعب عن "كورونا"

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير/شباط، بيانا بسبب ما نشره لاعب عن فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وجه اتهاما رسميا إلى نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ديلي آلي، بسبب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس "كورونا".

واتهم الاتحاد آلي بـ"سوء السلوك"، بعد نشره مقطع فيديو "ساخرا" عن فيروس كورونا.

وكان لاعب توتنهام قد نشر عبر حسابه على "سناب شات" مقطع فيديو ساخرا تحت عنوان "ماذا؟ كورونا؟".

ويظهر في المقطع تحريكه للكاميرا نحو رجل آسيوي، وهو ما دفع عدد كبير من متابعيه لشن هجوم حاد عليه.

ووصف متابعيه بأن مقطع الفيديو "سخرية" من تفشي فيروس "كورونا" في عدد من الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين.

واعتذر اللاعب بعد ذلك عن مقطع الفيديو، وحذفه من حسابه على "سناب شات".

ولكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اعتبر تصرف اللاعب بمثابة "انتهاك وتحريض مبني على أساس العرق".

ومنح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب ديلي آلي مهلة حتى يوم 5 مارس/آذار المقبل، للرد على الاتهامات الموجهة له.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين.

من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، مضيفا أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

Tottenham star Dele Alli has been charged with misconduct by the FA after he posted a social media video about coronavirus. pic.twitter.com/uHH86Wwcdd — Goal (@goal) February 26, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

​وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.