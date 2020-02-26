مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمصنع للكحول في مدينة ميلووكي الأمريكية

قتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمصنع للجعة في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسون الأمريكية، بمن فيهم مطلق النار.

وبحسب ميلووكي جورنال سينتينيل، وقع الحادث بمصنع للجعة تابع لشركة مولسون كورز.

وقالت إدارة الشرطة في ميلووكي على تويتر، إن الشرطة تتحرى "واقعة خطيرة" وحثت الناس على "الابتعاد عن المنطقة" القريبة من وسط المدينة. ولم يتسن الحصول على معلومات رسمية أخرى.

وقال أحد مسؤولي الأمن في شركة مولسون كورز، "ليست لدينا معلومات في الوقت الحالي".

MCSO is on scene and assisting @MilwaukeePolice in responding to a critical incident in the 4000 block of W. State St. Please monitor @MilwaukeePolice for developments and use alternate routes avoiding this area as law enforcement operations continue. — Milwaukee County Sheriff's Office (@MCSOSheriff) February 26, 2020

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 5 قتلى سقطوا بينما أصيب آخرون في إطلاق نار بمقر شركة مولسون كورز بولاية ويسكونسن".

وأضاف "فتح قاتل شرير النار في منشأة لشركة مولسون كورس للجعة... هذا شيء رهيب".

قائد شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية، أكد أن مسلحا فتح النار في مجمع تابع لشركة مولسون كورس للجعة بالمدينة، يوم الأربعاء، فقتل خمسة موظفين قبل أن يُعثر عليه مقتولا بسبب طلقات4 نارية أصاب نفسه بها فيما يبدو.

Milwaukee chief of police: Gunman, who was employee at #MolsonCoors killed 5 brewery employees before taking his own life. Victims will not be identified today https://t.co/B9TvEb8gEN pic.twitter.com/Upr1Yp0tAV — KTVU (@KTVU) February 27, 2020

ألفونسو موراليس أشار إلى أن الحادثة لم تسفر عن سقوط مصابين، وأنها بدأت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) في المجمع الضخم التابع لشركة الجعة، والذي يضم أكثر من 20 مبنى ويعمل به أكثر من ألف شخص بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن.

وقال موراليس في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إطلاق النار "لا يوجد تهديد في الوقت الحالي وسنواصل التحريات خلال الليل".

ووصفت التقارير المسلح الذي أطلق النار بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.