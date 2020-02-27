مندوب روسيا في الأمم المتحدة: واشنطن تتجاهل اقتراح موسكو بشأن نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

الأمم المتحدة - سبوتنيك . وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء: "اقتراحنا بشأن تجميد نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى على البر، والذي يشمل أيضا وضع آلية للتحقق من تطبيقه، الولايات المتحدة وحلفاؤها تضرب به عرض الحائط، بل ويقوضونه".

وأضاف: "هذه التصرفات ليست إلا تأكيدا على أن الأسباب الحقيقية لإلغاء معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، لا تمت بصلة لموقف روسيا وتحركاتها".

وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير/ شباط الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

وبعد انتهاء المعاهدة في أغسطس الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا يدعو لتجميد نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.