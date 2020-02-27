الكشف عن حقيقة العثور على طفرة وراثية في فيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية أنه لم يتم العثور على طفرة وراثية في فيروس كورونا الجديد حتى الآن.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، اقترحت السلطات الصحية في البلاد "إمكانية تطوير أدوية بما يشمل اللقاحات الواقية قد يكون أسهل مما كان يعتقد".

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل مؤقت لستة جينات من الفيروس، وفقا لبيان أصدرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 334 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس بحلول صباح اليوم الخميس، ما يجعل عدد الإصابات الكلي يقفز إلى 1595 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي نشأ في الصين 13 حالة، داخل كوريا الجنوبية.

وأوضحت السلطات الصحية في مؤتمر صحفي أنه بحسب المناطق، تم اكتشاف 307 حالات في مدينة ديغو و4 حالات في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و6 حالات في سيئول و3 حالات في ديجون، وحالتين في أولسان و4 حالات في إقليمي كيونغ-كي، وحالتين في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و4 حالات في إقليم تشيونغ تشيونغ الجنوبي وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.