أحدث غواصة أمريكية خفية تتعرى في أول رحلة لها

تعرت غواصة "كولورادو" جزئيًا أثناء قيامها برحلتها البحرية الأولى وفقا لـ"فوربس".

تمت صناعة غواصة "كولورادو" باستخدام تكنولوجيا الإخفاء. ومن ضمن التصميمات للغواصات الخفية طلاؤها بمواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة رادار كشف الغواصات. وتبين من الصور التي التقطت لغواصة "كولورادو" بعد عودتها إلى قاعدتها أن طلاء الإخفاء على سطحها زال جزئيًا.

وأشارت المجلة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي واجهت القوات البحرية الأمريكية فيها مشكلة تعرية الغواصات الخفية. فمثلا، تم في خريف 2019 اتهام أحد صناع السفن الأمريكيين بتزييف نتائج اختبار طلاء الإخفاء للغواصات.

وخصصت غواصة "كولورادو" لمكافحة غواصات وسفن العدو ونقل قوات العمليات الخاصة وتنفيذ العمليات الهجوية وجمع المعلومات الاستخبارية والمشاركة في عمليات زرع الألغام وإزالتها.