لجنة مكافحة انتشار الالتهاب الرئوي: قد لا تكون الصين المصدر الأول لفيروس كورونا

صرح رئيس اللجنة الخاصة بمكافحة انتشار الالتهاب الرئوي التابعة للجنة الحكومية لشؤون الصحة في الصن، تشونغ نانشان، أنه على الرغم من أن الوباء سجل لأول مرة على وجه التحديد على أراضي الصين، فإنه ليس من الضروري أن يكون هذا البلد المصدر الأولي لفيروس COVID-19.

وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: "عند الحديث عن الاعتقادات والتحليلات بخصوص الوضع الوبائي، يتم أخذ الصين في الاعتبار دائمًا أولاً، ولكن لا يتم اعتبار الدول الأخرى. في الوقت الراهن حالات انتشار المرض قد ظهرت أيضًا في بلدان أخرى، وعلى الرغم من أن الوباء سجل لأول مرة في الصين، فليس من الضروري أن تكون المصدر الأول".

وأضاف المسؤول أن مصدر النوع الجديد من فيروس كورونا لا يزال مجهولا. بالإضافة إلى ذلك، غير معروف ما إذا كان الفيروس موجودًا من قبل ومن بالإضافة إلى الخفافيش والبنغولين صاحب المرض.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.